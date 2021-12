MIT SIM, ok da Consob a esecuzione ordini per conto dei clienti

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha comunicato che Consob ha autorizzato la, nonché l'esercizio di quest'ultimo e dei servizi di investimento in precedenza autorizzati (negoziazione per conto proprio, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione ordini.La società, che opera assumendo il ruolo di Specialist e di Euronext Growth Advisor e svolge il servizio di collocamento per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico, ha ricevuto il via libera da Consob anche per lae degli strumenti finanziari della clientela.