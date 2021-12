Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

sanitario

Caterpillar

Microsoft

Apple

United Health

Nike

Travelers Company

Tesla Motors

Paychex

Xilinx

Intuitive Surgical

Moderna

Facebook

Baidu

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.697 punti. Buona la prestazione del(+1,21%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,12%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,73%),(+1,33%) e(+1,17%).Al top tra i(+1,92%),(+1,81%),(+1,53%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,73%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Al top tra i, si posizionano(+7,49%),(+5,52%),(+4,15%) e(+4,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 206K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,4 punti; preced. 67,4 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 0,4%).