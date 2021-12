Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street. Gli investitori che si trovano anche ad aggiustare i portafogli in vista di fine anno continuano a mostrare ottimismo sul fatto che la rapida crescita dei casi della variante Omicron non farà deragliare la ripresa economica.Sul fronte macroeconomico, la giornata è ricca di dati. Prima dell'Opening Bell sono state diffuse le richieste di sussidio di disoccupazione , le spese personali, i redditi personali e gli ordini di beni durevoli. Tra poco si conosceranno le vendite di immobili dei costruttori ai primi proprietari e la fiducia del consumatori dell'Università del Michigan.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,36%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 4.713 punti. Poco sopra la parità il(+0,23%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,86%),(+0,79%) e(+0,61%).Tra i(+1,53%),(+1,31%),(+1,30%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,67%.(+4,60%),(+1,64%),(+1,47%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.