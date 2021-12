TIM, FiberCop sottoscrive nuovo finanziamento da 1,5 miliardi

TIM

(Teleborsa) - FiberCop, operatore infrastrutturale del Gruppoha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo pari a 1,5 miliardi di euro. L'operazione consentirà a FiberCop di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria.La linea di credito, strutturata come "corporate term loan" con scadenza a 5 anni, sarà interamente utilizzata alla firma. I proventi saranno impiegati per il rimborso parziale del finanziamento infragruppo in essere.Questa operazione, la prima per FiberCop, conferma la solidità del suo modello di business - grazie anche al supporto di un ampio pool di banche internazionali - e segna una tappa importante nella strategia di creazione della rete del futuro per lo sviluppo digitale dell’Italia.Per TIM l'operazione contribuisce al piano di rifinanziamento del debito che scadrà nel 2022.