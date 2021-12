Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa Hong Kong

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta in con segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza ditermina poco sotto la linea di parità: l'indice giapponeselima così lo 0,05% mentre al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,09%.Chiusa per festività la piazza di. Guadagni frazionali si registrano per(+0,47%) mentre si muove in frazionale calo(-0,45%). Poco sopra la parità(+0,48%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,06%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.