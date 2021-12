Borse europee: tiene Londra, fiacca Parigi. Chiuse Francoforte e Milano

(Teleborsa) - Si muovono con segni misti le poche piazze europee rimaste aperte in questa seduta pre natalizia. Londra guadagna lo 0,36%, mentre Parigi cede lo 0.09%.Per entrambe le piazze, la chiusura viene anticipata rispetto all'orario normale (alle 13.30 per Londra e alle 14.00 per Parigi) mentreIeri i listini europei hanno chiuso la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori resta catalizzata sulla diffusione dellae sulleche stanno introducendo i Paesi per combattere la