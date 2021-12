Covid, incidenza contagi in forte crescita mentre è stabile Rt a 1,13

(Teleborsa) -, che si porta nella media nazionale anella settimana 17-23 dicembre, rispetto ai 241casi per 100mila abitanti registrati la settimana precedente (10-16 dicembre). E' quanto emerge dal consueto monitoraggio settimanale dellasui dati trasmessi dall'Istituto superiore di sanità. Tutte le Regioni e Province Autonome si trovano oltre la soglia limite di 50 casi per 100mila abitanti.. Nel periodo 30 novembre – 13 dicembre 2021 - secndo l'Istituto Superiore di sanità - l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,11 – 1,15) e quello basato sui casi con ricovero ospedaliero a 1,11 (1,07-1,14) , entrambi stabili rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica.. Secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 23 dicembre, il tasso di occupazione inrispetto al 9,6% della rilevazione del 16 dicembre. Il tasso di occupazione indal 12,1% della settimana precedente.Sonoclassificate a, mentrerisultano classificate a. Tra queste, cinque sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto ed una Regione/PA è classificata a rischio basso.In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (62.669 dai 42.675 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (27% dal 31% della scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% da 43%), aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (28% da 26%).