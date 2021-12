Seduta positiva a Wall Street

Dow Jones

Moderna

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,55% a 35.951 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.726 punti.In denaro il(+0,79%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,61%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,24%),(+1,16%) e(+1,01%).Al top tra i(+1,98%),(+1,68%),(+1,67%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%.Tra i(+5,76%),(+4,52%),(+3,77%) e(+3,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,05%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,9%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,1%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 7,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,72 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale15:45: PMI Chicago (preced. 61,8 punti).