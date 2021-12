Borse europee caute orfane di Londra

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

CNH Industrial

Amplifon

Fineco

Banca Mediolanum

Nexi

Telecom Italia

ENI

GVS

doValue

Tod's

Juventus

Caltagirone SpA

Alerion Clean Power

Ferragamo

ERG

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, orfane oggi della borsa di Londra chiusa per festività, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. A pesare sul sentiment degli investitori sono ancora i timori persistenti legati alla diffusione della variante Omicron ed il suo impatto sull'economia globale.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,131. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,03% e continua a trattare a 73,03 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +137 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,13%.trascuratache resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,27%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.642 punti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,5% dopo che l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato loche sarà effettivo dal primo gennaio.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,21%.Composta, che cresce di un modesto +0,96%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,90%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,79%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%.Tentenna, che cede lo 0,60%.Tra i(+3,68%),(+1,95%),(+1,94%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.