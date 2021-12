Chiusura positiva per i mercati europei in una seduta senza spunti

CNH Industrial

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In una seduta contraddistinta dai, alla ripresa delle negoziazioni dopo il ponte natalizio, si concretizza l'atteso rally di fine anno. A far accelerare i listini europei, nel pomeriggio, è il buon andamento di Wall Street, con l'S&P 500 che ha registrato nuovi record. Il titoloha toccato un nuovo masso storico, mentre lo spin-offè stato ammesso da Borsa Italiana alla quotazione. Brilla, con lper la variante Omicron e in scia alla svizzerache ha ricevuto il via libera da parte delle autorità di regolamentazione per alcuni prodotti sul trattamento del Covid con gli anticorpi. Chiusura positiva per, dopo che è saltata la previstaper incorporazione di Helon nella società.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.811,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,70%.Sulla parità lo, che rimane a quota +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,11%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,50%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,76%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,80%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 29.801 punti.In rialzo il(+1,02%); con analoga direzione, sale il(+1,22%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,11 miliardi di euro, in calo di 427,2 milioni di euro, rispetto ai 1,54 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,32 miliardi di azioni, rispetto ai 0,35 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,91%),(+2,47%),(+2,26%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,77%),(+3,23%),(+3,19%) e(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Tentenna, che cede lo 0,79%.