CRIF acquisisce la greca ICAP e conferma piano investimenti triennale

(Teleborsa) -, azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information,, il principale provider di, con una forte presenza anche inICAP ha un team composto complessivamente dae serve i mercati locali e i propri clienti globali attraverso un'ampia gamma di servizi a valore aggiunto e soluzioni innovative nel campo delle. Inoltre, ICAP è l'unica società in Grecia ad essere stata riconosciuta come(ECAI) dalla Banca di Grecia ed è una delle pochissime società in Europa approvata comedall'ESMA (European Securities and Markets Authority). Inoltre, in qualità di membro del network Dun&Bradstreet, ICAP consente l'accesso anche a informazioni su 300 milioni di imprese attive in più di 190 paesi, supportando le decisioni di business relative a oltre 1 milione di transazioni commerciali all'anno."Malgrado gli impatti della pandemia sull’economia globale, negli ultimi due anni il fatturato consolidato di CRIF è ulteriormente cresciuto, con una previsione per il 2021 superiore al 6,5%", ha commentato, Presidente e CEO di CRIF, aggiungendo "questo ci ha consentito di confermare il piano industriale che per il triennio 2021-2023 prevede investimenti per complessivi 350 milioni di Euro"."L'acquisizione di ICAP - ha proseguito il manager - consentirà a CRIF di consolidare la propria presenza in una Regione che presenta indubbie potenzialità di sviluppo"."Siamo estremamente felici di entrare a far parte di CRIF, leader globale nelle Credit Risk Solutions. Credo fermamente che ICAP rappresenti una eccellente opportunità per CRIF e insieme siamo pronti ad accelerare la crescita sostenibile di ICAP in Grecia, Romania, Bulgaria e Cipro", ha affermato, CEO di ICAP.