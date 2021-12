Cy4Gate vince contratto da 600 mila euro con cliente governativo estero

Cy4Gate

(Teleborsa) -si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una propria soluzione di Cyber Intelligence con un importante cliente Governativo dell’La fornitura, del valore di 600.000 euro, conferma come anche sull’estero, l’offering di prodotti e servizi di Cy4Gate permane valido, così come valide sono le modalità di penetrazione dei nuovi mercati, seppur ancora parzialmente limitate dalle difficoltà legate alla pandemia in corso e alla sua riacutizzazione in alcune aree del globo.L’insieme dei progetti acquisiti nell’ultimo trimestre dell’anno in corso conferma – ancora una volta – come il modello di business di Cy4Gate si caratterizzi per una stagionalità che vede la seconda parte dell’anno come decisiva per il concretizzarsi delle iniziative di Business Development avviate sin dai primi mesi del 2021.anche su differenti geografie - ha dichiarato-. L’internazionalizzazione di Cy4Gate costituisce uno dei key driver caratterizzanti la nostra strategia di crescita, che vedrà unche ci ha portato alla sigla di un contratto preliminare di acquisto del 100% della Holding Aurora".