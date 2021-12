eVISO, Cerved conferma rating A3.1

eVISO

(Teleborsa) - Cerved Rating Agency ha confermato il rating A3.1 di, società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, (equivalente a A- di S&P’s e Fitch e A3 di Moody’s).La conferma arriva a poco più di 6 mesi dall’emissione della precedente valutazione, che aveva innalzato la società alla classe A dopo anni di valutazioni in continua crescita, alla luce dei risultati di bilancio FY2021 e delle attuali congiunture di settore.: "Pur a fronte delle fisiologiche ripercussioni dell’emergenza pandemica, eVISO ha mostrato complessivamente una buona resilienza del business, chiudendo l’esercizio 2021 (01/07/2020-30/06/2021) con un fatturato annuo pari a 75,7 mln di euro, in sensibile crescita rispetto al FY20 (+65,8% YoY). Tale performance è stata trainata dalla forte espansione della customer base (POD in gestione pari a 95.022 a giugno 2021, + 64.610 YoY), in primis per effetto della strategia di crescita tramite l’acquisizione di clientela reseller, specialmente nei primi sei mesi del 2021, che ha consentito di incrementare i volumi erogati a 416,7 GWh (+53,3% YoY), mantenendo un livello di churn rate al di sotto delle medie settoriali”.