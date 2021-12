Exploit del comparto materie prime dell'Italia (+3,79%)

settore commodities italiano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 906,2 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 23.907,3.L'intanto guadagna 2 punti dopo un incipit a quota 246.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,29% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,52%.