GoDaddy, investitore attivista Starboard Value acquista quota del 6,5%

GoDaddy

(Teleborsa) - L'Starboard Value LP ha acquistato unain, registrar di domini Internet e società di web hosting, per un valore di circa. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone che hanno familiarità con la questione. Secondo le indiscrezioni, l'hedge fund statunitense intende spingere l'azienda a migliorare le proprie prestazioni.In un anno di rally per i mercati azionari,. La performance deludente è arrivata in un periodo in cui il traffico online è aumentato, in quanto diverse aziende sono passate sempre più alle operazioni digitali a causa della pandemia.