Ita, fino al 31 marzo a bordo obbligatoria la mascherina di tipo FFP2

(Teleborsa) -ha fatto sapere che fino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare a bordo dei propri voli mascherine di tipo. Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni, come da disposizioni del Ministero della Salute. Gli aeromobili della flotta di ITA Airways sono sanificati con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno e, grazie aie alla circolazione verticale, l'aria a bordo, non solo è rinnovata ogni 3 minuti, ma è pura al 99.7%, come in una sala sterile.Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni delle Autorità Sanitarie Nazionali, la Compagnia ha adottato importantiper evitaretra i passeggeri. In particolare, la normativa applicabile prevede che: sia consentito portare a bordo un solo bagaglio a mano delle dimensioni consentite; gli effetti personali di dimensioni ridotte (ad esempio borse da donna, zaini, porta computer) dovranno essere posizionati sotto il sedile. Al fine di garantire gli standard di, in caso di voli con un elevato coefficiente di riempimento, il bagaglio a mano potrà essere ritirato al gate per l'imbarco in stiva; il servizio di bordo potrà essere effettuato in formato ridotto per ridurre al minimo il passaggio e lo stazionamento in cabina del personale di volo; cibo e bevande saranno erogati con modalità tali da consentire il mantenimento dei più alti standard igienici, in monoporzione sigillata. Sarà assicurata, in ogni caso, la possibilità di richiedere alcune tipologie di pasti speciali; le fasi di imbarco e sbarco dall'aeromobile dovranno avvenire in modo ordinato, per file. I passeggeri saranno tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni del personale di cabina.In aeroporto, al fine di rispettare le disposizioni delle Autorità Sanitarie locali, potrà essere misurata lacorporea prima della partenza ed in presenza di un valore superiore a quello stabilito dalla normativa (per l'Italia superiore ai 37,5? C) potrà esserti vietata la partenza o richiesta una specifica certificazione medica. La misurazione della temperatura e' prevista anche sullo scalo di destinazione finale sul territorio italiano e potrà avvenire anche tramiteDurantesara' dunque necessario non indossare cappelli e copricapo tali da impedire di rilevare la temperatura corporea Durante tutte le operazioni effettuate in aeroporto (check-in, transito, imbarco, sbarco, ritiro dei bagagli, controlli di sicurezza, ecc.) sarà necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro. Come da disposizioni del Ministero della Salute, è inoltre necessario indossare una mascherina protettiva fin dall'arrivo in aerostazione; sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni. Le aree aeroportuali vengono sanificate e igienizzate anche più volte al giorno: dagli Enti Aeroportuali, per le zone comuni; da parte della Compagnia, per le aree dedicate. Per garantire il distanziamento interpersonale, le operazioni di imbarco verranno effettuate per gruppi di file iniziando dalla parte posteriore dell'aeromobile. Inoltre, ove possibile, l'imbarco sara' effettuato con il; in caso di utilizzo della navetta, la Compagnia ha previsto un limite massimo di passeggeri. In ogni caso bisognerà indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di un metro.