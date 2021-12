Prevalgono le vendite a Tokyo. Miste le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di. Sulla Borsa giapponese e sulle altre piazze asiatiche persistono i timori legati alla diffusione della variante omicron.L'indice nipponicoscambia con un calo dello 0,37% mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,12%.Chiuse per festività la borse di. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,36%.Consolida i livelli della vigilia(+0,1%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%.Il rendimento dell'scambia 0,06%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.