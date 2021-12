USA, titoli compagnie aeree sotto pressione su voli cancellati

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - La combinazione dida Covid-19 sta mettendo. Più di 1.000 voli nel paese sono stati cancellati nella prima metà di giornata di lunedì, dopo che più di 2.800 erano stati soppressi durante il fine settimana, secondo i dati di FlightAware.com. La situazione si riflette sugli andamenti in borsa delle compagnie aeree: in una giornata positiva per Wall Street,(anche se hanno recuperato terreno da un'apertura di seduta ancora più negativa).United Airlines ha dichiarato di averlunedì a causa di problemi di personale relativi alla variante Omicron. Secondo FlightAware, American Airlines e Delta hannodei loro voli. Southwest Airlines ha invece dichiarato di aver effettuato 50 cancellazioni su 3.600 voli programmati per lunedì, ma in questo caso non c'entrano i contagi, bensì il maltempo.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 44,5. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 43,46 e successiva a quota 42,42. Resistenza a 45,16.Si muove verso il basso, che si posiziona a 18,16 con unaAtteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 17,72 e successiva a quota 17,29. Resistenza a 19,11.Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 38,98, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 38,17 e successiva a quota 37,35. Resistenza a 39,49.Si muove verso il basso, che si posiziona a 41,69 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 40,95 e successiva a quota 40,2. Resistenza a 43,4.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 14,51. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 14,26 e successiva a quota 14,01. Resistenza a 14,72.