WINDTRE estende la connettività in fibra ottica a nuove aree di Roma

(Teleborsa) - WINDTRE hafino a 1 Gigabit di Open Fiber, disponibile direttamente nelle abitazioni dei cittadini, nei negozi e nelle aziende attraverso la tecnologia Fiber To-The-Home (FTTH). In particolare, la connettività in fibra ottica è da oggi disponibile nei. L'impegno dell'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, si legge in una nota, continua ad essere quello di collaborare al superamento del digital divide."L'estensione della super fibra FTTH nella Capitale garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità", ha commentatodi WINDTRE. "La nostra rete ultrabroadband Top Quality Network - ha aggiunto il manager - abilita una serie di soluzioni all'avanguardia ed è in grado di, come lo Smart Working e l'e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio".