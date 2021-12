Andamento positivo per il settore utility italiano (+1,26%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

A2A

Hera

Enel

media capitalizzazione

Alerion Clean Power

IREN

Acea

small-cap

Edison R

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 38.566,1, e si è poi portato a quota 38.977,7, in aumento dell'1,26% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 392, dopo aver avviato la seduta a 388.Tra le azioni italiane adel comparto utility, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,72%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.Tra i titoli adell'indice utility, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,11%.Buona performance per, che cresce dell'1,37%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,13%.Tra ledi Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,02%.