ANIMA holding prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2021 e il cui avvio è stato comunicato in data 4 ottobre 2021,ha reso noto di aver, dal 20 al 24 dicembre 2021, complessivamenteal prezzo medio di 4,3549 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati e considerate le azioni ordinarie precedentemente detenute in portafoglio dalla società, ANIMA Holding detiene 17.936.598 azioni proprie pari a circa il 4,87% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,45%.