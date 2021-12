Borsa, revoca azioni Euro Cosmetic da oggi 28 dicembre

Euro Cosmetic

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha disposto che le azionisiano revocate dalla quotazione e negoziazione sua decorrere dalla seduta odierna, 28 dicembre 2021, dopo essere state sospese nelle sedute del 23 dicembre e 27 dicembre 2021.Lo comunica con un notacon riferimento ai risultati definitivi delle adesioni all’ offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria promossa dalla società su massime n. 1.187.600 azioni ordinarie di Euro Cosmetic ed al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'adempimento dell’obbligo di acquisto ed il contestuale esercizio del diritto di acquisto, avente ad oggetto le n. 28.800 azioni ordinarie di Euro Cosmetic ancora in circolazione, pari al 0,605% circa del suo capitale sociale.Fine Foods rende noto, inoltre, di aver comunicato in data odierna a Euro Cosmetic che il controvalore complessivo per l’espletamento della procedura congiunta, pari a 247.680 euro, è depositato pressocon mandato all’istituto di credito di provvedere al pagamento delle somme dovute agli azionisti titolari delle azioni residue.