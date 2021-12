Borse europee in rialzo, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude positiva la seduta delle principali Borse Europee, con Milano regina del Vecchio Continente, mentre nl frattempo resta senza direzione negli USA l'. Gli investitori restano sempre attenti ai dati sul coronavirus e all'avanzata di Omicron.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,131. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.810,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 76,07 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +134 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,10%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,81%; chiusaper festività, mentre si registra un guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura di ieri.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,34 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,24 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,35 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,34 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,33%.Brilla, con un forte incremento (+2,11%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,07%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,52%),(+4,06%),(+2,80%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.