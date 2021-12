Brillante il listino di Tokyo, calano i timori per Omicron

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno più per il listino di, con ilin aumento dell'1,37%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,81% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per, che segna un +0,39%. I mercati asiatici continuano quindi a salire, in scia all'ottima performance di Wall Street, e perché, con gli investitori tornati agli asset più rischiosi.Sul è salito leggermente il tasso di disoccupazione di novembre sale al 2,8%, mentre la produzione industriale ha registrato il rialzo mensile più elevato dal 2013.In moderato rialzo(+0,22%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,69%). In denaro(+0,85%); chiuse le borse di Australia e Nuova Zelanda.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,06%, mentre il rendimento deltratta 2,81%.