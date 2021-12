Chimica, Clariant acquista asset dal competitor BASF

Clariant

(Teleborsa) - L'azienda chimica svizzeraha firmato accordi definitivi perda, società tedesca e una delle più grandi al mondo nel settore della chimica, perin contanti. Nell'operazione, il cui closing è previsto nell'estate del 2022, è inclusa la firma di un accordo di fornitura a lungo termine per prodotti a base di attapulgite per BASF. L'operazione aumenterà sostanzialmente la capacità produttiva di Clariant Nord America.L'unità Attapulgite di BASF è infatti uno dei più grandi minatori e produttori di attapulgite (un minerale argilloso) del, con attività minerarie in Georgia e Florida e operazioni di lavorazione a Quincy, Florida. L'azienda produce prodotti a base di attapulgite per un'ampia gamma di applicazioni e mercati finali."Questa acquisizione si adatta molto bene alla nostra- ha affermato Conrad Keijzer, amministratore delegato di Clariant - Questa operazione estenderà ulteriormente l'impronta della nostra attività sui minerali funzionali in Nord America e migliorerà ulteriormente la posizione di Clariant nella purificazione dei combustibili rinnovabili".Discreta la performance di, che si attesta a 19,17, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 19,24 e successiva a 19,43. Supporto a 19,05. Buona anche la performance di, che si attesta a 61,66, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 61,84 e successiva a 62,31. Supporto a 61,37.