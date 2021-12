Corsa al tampone, farmacie prese d'assalto e code: quando bisogna farli?

(Teleborsa) - Ilsegnato dallapasserà alla storia per laalDa Nord a Sud dello Stivale, rimbalzano in tv e sui media lecon lein particolare,Fino a quattro ore diE' il tempo che tanti palermitani hanno atteso in coda a bordo delle proprie automobili per accedere all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, preso d'assalto nelle scorse ore, dove si eseguono i tamponi gratuiti drive-in per coloro che hanno fatto le dosi diNumeri alla mano, secondo quanto rende noto Federfarma, nei giorni subito prima di Natale circa 700mila persone al giorno hanno prenotato in farmacia ilper sapere se erano"Ho visto file mostruose. Il tampone dev’essere fatto con logica e su consiglio del medico, i tamponi, fatti così, a caso, danno false sicurezze. E poi non possiamo portare via un tampone a chi ne hadice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Sulla stessa linea anchepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), per il quale il ricorso al tampone "Intanto, in scia a Vigilia e Natale, crescono i casi di persone che sono stati a contatto con un. Cosa fare? Stando alle regole in vigore, i contatti stretti di un caso confermato Covid-19che avviserà o fornirà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di prevenzione della Asl o Ats competente per territorio che disporrà la quarantena e la sorveglianza". In generale, possono rientrare in comunità "dopo un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito unMercoledì 29 dicembre si riunirà ile, in base all'andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull'eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per quei vaccinati con dose booster (o comunque terza dose) che vengono a contatto conSecondo le prime informazioni una decisione dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio, quasi sicuramente prima della fine della vacanze di Natale, e la quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i