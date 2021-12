Covid: record di nuovi casi registrati (e di tamponi effettuati), 202 le vittime in un giorno

(Teleborsa) - Sonodiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 30.810). Le, secondo i dati del Ministero della Salute, sono(ieri erano state 142). Sono 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in un giorno (ieri erano stati 343.968). Il tasso di positività è al 7,57%%, in calo rispetto all'8,9% di ieri. Sonoi pazienti inin Italia, 19 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Iconnei reparti ordinari sono 10.089, ovveroin più.Lasi conferma la Regione più colpita con più di un terzo dei nuovi casi registrati (28.795) e più del 40% dei nuovi ricoveri con sintomi (159). Il tasso di positività risulta essere in risalita al 12,8% (ieri 11,4%) con 224.557 tamponi effettuati.Nel frattempo prosegue il dibattito sulla possibilità di ridurre il tempo diper i positivi vaccinati che hanno già ricevuto la dose booster. Secondo quanto riporta Ansa, sarà inviato domani dalleun documento alche contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento: tra le proposte c'è anche l'azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Le modifiche auspicate sarebbero necessarie alla luce di uno stravolgimento del sistema di contact tracing, 'saltato' in diversi territori, che rende appunto necessario un superamento delle attuali regole delle quarantene.L'che più circola al momento è però quella di ridurre, da inizio gennaio, l'isolamento a 3-5 giorni per chi ha ricevuto la terza dose. Il pare del Comitato tecnico scientifico è atteso nella giornata di domani