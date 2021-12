Destination Italia, Roberto Pannozzo nominato direttore generale e AD

Destination Italia

(Teleborsa) - Il CdA di, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata da ottobre 2021 su Euronext Growth Milan, ha"per migliorare i processi autorizzativi e consentire una più snella ed efficiente gestione dell’attività ordinaria", si legge in una nota. In particolare, l'attuale consigliere di amministrazione, nonché già figura apicale del management, è stato nominato direttore generale e amministratore delegato, con deleghe operative legate al business della società e, quindi, agli aspetti commerciali e di prodotto, che subentra così a Secondina Giulia Ravera, la quale manterrà la carica di presidente non esecutivo all'interno del CdA.Il board ha anche deliberato di assegnare rispettivamente a, attuale direttore finanziario, nonché Investor Relations Manager della società, deleghe operative legate agli aspetti finanziari, ai rapporti con istituti finanziari, ai pagamenti, all'area fiscale e alla proprietà intellettuale e a, nella sua qualità di Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, deleghe operative legate alle aree risorse umane, affari legali e regolamentari, nonché real estate.