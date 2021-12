Evergrande, balzo in borsa su ripresa lavori

(Teleborsa) -ha chiuso la seduta odierna con un, dopo che lo sviluppatore immobiliare cinese ha dichiarato di aver compiuto alcuni progressi nella ripresa dei lavori di costruzione. In particolare, il presidente della società Hui Ka Yan ha promesso in una riunione di, rispetto a meno di 10.000 in ciascuno dei tre mesi precedenti.Evergrande rimane comunque, con il titolo in ribasso dell'88% da inizio anno. Il 9 dicembre è stato dichiarato da Fitch Ratings in "restricted default", mentre il 17 dicembre S&P Global ha tagliato il rating a "selective default". Nella giornata odierna Evergrande ha anche la. In particolare, ha una cedola da 50,4 milioni di dollari su un'obbligazione del 7,5% 2023 e 204,8 milioni di dollari su un'obbligazione dell'8,75% 2025.