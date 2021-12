Gas, prezzi in calo in Europa per il quinto giorno consecutivo

(Teleborsa) - Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra unin tarda mattinata, dopo aver toccato anche i 97,2 euro/MWh nella prima fase della seduta odierna. I futures sono scesi sotto ai livelli dello scorso 7 dicembre, prima dell'impennata dei prezzi che li aveva portati sopra i 180 euro al MWh lo scorso 21 dicembre. Si tratta del, che fa segnare la più lunga serie di ribassi consecutivi da oltre un anno.La moderazione dei prezzi è dovuta a una serie di fattori: le forniture statunitensi portano sollievo al mercato europeo, le previsioni di una clima più mite fanno scendere la domanda attesa e la variante Omicron potrebbe avere un peso sui consumi dei prossimi mesi. Secondo i dati raccolti da Bloomberg,, rispetto alle 15 della vigilia di Natale. Altre 14 navi erano dirette verso l'Europa in attesa degli ordini definitivi.Anche nella giornata odierna, per l'ottavo giorno consecutivo , il. Il gasdotto, che di solito fornisce gas russo all'Europa occidentale, collega i giacimenti di gas naturale russi nella penisola di Yamal e nella Siberia occidentale con la Polonia e la Germania, attraverso la Bielorussia e l'Ucraina.