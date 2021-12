Gasdotto Yamal-Europe, flussi ancora verso Est

(Teleborsa) - Il, che di solito fornisce gas russo all'Europa occidentale, registra. I flussi al punto di misurazione di Mallnow sul confine tedesco-polacco stanno andando verso est in Polonia con un volume di 1,16 milioni di chilowattora (kWh/h) alle 9.00 (ora italiana), secondo i dati dell'operatore di rete tedesco Gascade. Durante la notte il flusso verso Est è stato superiore ai 2 milioni di kWh/h.Il gasdotto collega ioccidentale con la Polonia e la Germania, attraverso la Bielorussia e l'Ucraina.Intanto, il prezzo dei contratti(febbraio 2022), utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 7% a 99,3 euro/MWh alle 9.30 (ora italiana).