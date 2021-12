Gibus, beneficio fiscale di 0,5 milioni di euro da Patent Box

Gibus

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate l'accordo preventivo per la. Il regime fiscale opzionale del Patent Box attribuisce un'agevolazione fiscale valida 5 anni, rinnovabile a scadenza, a imprese che producono redditi attraverso l'utilizzo diretto e indiretto di brevetti, software, disegni e modelli e know how. Il beneficio fiscale stimato per GIBUS per gli anni 2016-2020 è die sarà integralmente riflesso nel risultato di esercizio 2021."Da sempre il gruppo Gibus si posiziona come trendsetter nel settore outdoor design - ha commentato Gianfranco Bellin, presidente e amministratore delegato - il Patent Box rappresenta un ulteriore riconoscimento dellaabbinata all'utilizzo di tecnologie all’avanguardia".