Il calendario 2022 degli eventi societari di Banca Generali

Gruppo bancario

Banca Generali

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.ha inoltre specificato di aver optato per la pubblicazione su base volontaria di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale. Pertanto, in coincidenza delle date evidenziate nel presente calendario finanziario, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati i resoconti intermedi sulla gestione riferiti al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio.CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021CDA: Progetto di bilancio integrato al 31 dicembre 2021Assemblea: Prima convocazione (ore 9:30)CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2022CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022