illimity SGR, raccolta fondo iCCT sale a 280 milioni di euro

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio del gruppo, ha finalizzatodedicato agli investimenti in crediti classificati Unlikely To Pay (UTP) verso PMI con prospettive di risanamento e rilancio. In particolare, grazie ai nuovi closing sono stati apportati al Fondo crediti UTP per circa 80 milioni di euro, che fanno. I crediti sono stati conferiti sia dai quotisti del Fondo, che hanno ampliato la loro sottoscrizione, sia da due nuovi gruppi bancari. Attualmente il portafoglio include crediti verso circa quaranta società operanti in settori diversificati."Il nostro Fondo rappresenta una, ma vogliono - allo stesso tempo - partecipare alla creazione di valore che può generare una gestione professionale degli stessi", ha commentatodi illimity SGR. "Il team, grazie alla combinazione di competenze finanziarie e industriali, ha assunto in questi mesi un ruolo attivo ed efficace nei tavoli negoziali, puntando non solo alla ristrutturazione finanziaria delle aziende ma anche alla valorizzazione del loro potenziale e al perseguimento di una concreta prospettiva di rilancio", ha aggiunto.