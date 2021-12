Lavoro povero, Orlando: rafforzare contrattazione o salario minimo

(Teleborsa) - Contro lapoveroche è la, dove si dirà che ogni Paese dovrà decidere se affidarsi alla contrattazione, avere unLo ha dichiarato, in un'intervista a La Stampa, il Ministro del Lavoro"Io credo sia importante difendere lama oggi - ha spiegato - bisogna prendere atto che non funziona come in passato. C'è stata una crescita di contratti pirata. E quindi non può esserci un veto. Se ne esce o rafforzando lasullaoppure lo strumento che resta e' il salario minimo. Che può essere la risposta specie perE'mentre si investe con il PNRR, poichè si rischia che