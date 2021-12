Manovra, oggi attesa fiducia alla Camera

(Teleborsa) -. La Commissione bilancio della Camera ha chiuso l'esame della Legge di Bilancio ed approvato il mandato alla relatrice Daniela Torto (M5S) a riferire in Aula alle 14. Con il voto si intendono respinti tutti gliAl via ladella legge di bilancio nell'Aula della Camera. Prima dell'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice Daniela Torto, è intervenuto sull'ordine dei lavori Tommaso Foti a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per protestare contro ida parte di Montecitorio annunciando "opposizione dentro e fuori questa Aula". A presiedere la seduta il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha chiesto tempo per elaborare una riposta ai quesiti sollevati da Fdi avviando intanto la discussione.Il Governo dovrebbe porre la fiducia sul testo tra lecon voto che si dovrebbe tenere dopo la pausa di 24ore (così come prevede il regolamento di Montecitorio). Dopo il voto sulla fiducia sarà ile, a seconda del numero di odg che saranno presentati, il via libera definitivo potrebbe arrivare tra il- "Gli unici due emendamenti che abbiamo sostenuto alla legge di Bilancio 2022 e che fino in fondo sono stati portati avanti da senatori della maggioranza e dell’opposizione che ringraziamo, per poi sparire però nel nulla – spiega la Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (FNOPI) - riguardavano l’assegnazione-ponte, in attesa del contratto, di quell’indennità di specificità interimistica promessa e finanziata nella legge di Bilancio dello scorso anno, ma mai assegnata ai professionisti e la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti".Anche la Commissione Ue nel suo “State oh Health in the EU”, nel profilo della Sanità 2021 dell’Italia appena pubblicato, lancia l’allarme e sottolinea un dato purtroppo ben noto durante la pandemia e anche prima, ma che, a quanto pare,che non è intervenuta nella legge di Bilancio 2022 in alcun modo per tentare di risolvere la situazione.“L’Italia impiega meno infermieri rispetto a quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale e il loro numero (6,2 per 1 000 abitanti) è inferiore del 25 % alla media UE. Vista la diminuzione del numero di infermieri laureati dal 2014, le carenze di personale in questo settore