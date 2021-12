Maps si aggiudica gara indetta da Iren per progetto predictive maintenance

Maps

IREN

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation, si è aggiudicata, in raggruppamento di impresa con Enterprise Services Italia - società del Gruppo DXC Technology - la gara indetta darelativa alla realizzazione di una piattaforma software per le analisi analitiche avanzate a supporto dei processi di pianificazione, ingegneria e manutenzione della rete elettrica in Media Tensione (MT) e Bassa Tensione (BT).Il progetto, che ha attività eleggibili per undi euro, ha un valore per Maps pari al 35% ed una durata di 4 anni, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.La piattaforma software avrà il compito di integrare i diversi sistemi applicativi utilizzati da IREN, al fine di acquisire dati anagrafici degli asset della rete e dati di misura provenienti dal campo. Quest'ultimi verranno utilizzati per le analisi e le analitiche avanzate, che verranno implementati dalla piattaforma con l’obiettivo di supportare il Gruppo IREN nei processi di pianificazione, ingegneria e manutenzione della rete elettrica MT e BT. In particolare, il software avrà l’obiettivo di gestire l’intera rete di distribuzione elettrica del Gruppo IREN e sarà accessibile da qualsiasi postazione di lavoro aziendale., a cui verranno integrati componenti custom aggiuntivi. In particolare, la platform ROSE si occuperà di implementare le funzionalità di data ingestion, data quality e data governance, grazie alla sua capacità di acquisire e gestire dati strutturati da fonti eterogenee.La soluzione proposta diventerà punto di contatto di informazioni provenienti da più sistemi e permetterà la possibilità di svolgere analisi avanzate nel mondo della manutenzione. In riferimento alla gestione multi-societaria, la piattaforma garantirà un’integrazione con i diversi componenti gestionali affinché sia possibile gestire le controllate del Gruppo IREN.Tutti i flussi del sistema dovranno garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza che permettano l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati, con particolare attenzione alla gestione di quelli sensibili., poiché riconosce il valore della nostra soluzione ROSE, frutto di importanti investimenti che mirano a fornire soluzioni innovative per la Digital Transformation del settore energia - afferma-. Ringraziamo Enterprise Service Italia (gruppo DXC), per la fiducia che ha risposto nella nostra azienda e nella soluzione ROSE, riconoscendone le caratteristiche distintive e inglobandola in una soluzione integrata molto innovativa".