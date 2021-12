Mondo TV, accordo di distribuzione dei MeteoHeroes in Nord America

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha annunciato che Kenn Viselman presents…, la società che fa capo all'imprenditore statunitense Kenn Viselman, ha sottoscritto l'. Kenn Viselman si impegna a sviluppare il business attorno a MeteoHeroes, sia nei media che nel licensing. Il gruppo Mondo TV manterrà una quota rilevante di tutti i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento del brand in Nord America, spiega una nota."Siamo onorati ed entusiasti di collaborare con Kenn Viselman sulla nostra amata e preziosa IP, MeteoHeroes - afferma il gruppo italiano -. Kenn Viselman è noto per essere colui che ha creato un impero nel mondo dell'entertainment attraverso l'unicità del suo approccio al mercato e siamo fiduciosi che la storia che racconterà con i MeteoHeroes sarà una storia di successo".