Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle evoluzioni dellae sulle possibili nuove, mentre si trovano anche ad aggiustare i portafogli in vista della fine del 2021.In questi giorni i mercati sono in uno dei periodi stagionalmente forti, chiamato anche: secondo i dati di CFRA Research, l'S&P 500 è aumentato in media dell'1,3% negli ultimi 5 giorni di negoziazione dell'anno e nei primi due giorni del nuovo anno dal 1969 ad oggi., dopo che ieri ha chiuso su nuovi massimi storici per la 69esima volta da inizio anno.Sul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell sono stati diffusi: l'indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller e l 'FHFA Housing Price Index (HPI). Tra poco ladiffonderà lo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 36.438 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata martedì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.796 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,15%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,06%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,78%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,44%),(+1,24%),(+1,20%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Tra i(+2,00%),(+1,96%),(+1,84%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.In caduta libera, che affonda del 2,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.