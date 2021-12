SACE ai vertici della sostenibilità percepita dal web per impegno sociale e ambientale

(Teleborsa) -è fra le aziendee si aggiudica ildella categoria nell’, che stila una classifica delle aziende più sostenibili. Il Gruppo si classifica anchepercepite come le più sostenibili dal web.L'indice di reputazione ESG viene stilato da, specialista nel campo dell'analisi e gestione della reputazione d'impresa, che stila una classifica usando parametri quali-quantitativi e strutturali, inclusi i contenuti sulla sostenibilità pubblicati sul sito web e sui canali social dell’azienda, l’impatto reputazionale sul brand e l’associazione dell’identità di marca alla sostenibilità sui motori di ricerca. L'osservatorioche "conferma l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo" attraverso la tutela della salute, della sicurezza e della qualità della vita aziendale, la finanza sostenibile, l'impegno diretto in ambito ambientale, il supporto alle PMI e alle imprese ad alto potenziale, rigore nella condotta aziendale, attenzione e cura del cliente, trasparenza e semplificazione, innovazione e digitalizzazione, specializzazione delle competenze territoriali e di settore.L'azienda guidata da Pierfrancesco Latini, grazie al mandato attribuitole dal Decreto Semplificazioni, ha un, ed è principale soggetto, attraverso il rilascio di garanzie green su progetti che hanno determinare caratteristiche in termini di minor impatto ambientale. A questo scopo è stato istituito un team di specialisti, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività. In un anno di attività, SACE ha deliberato 19 operazioni mobilitando risorse per oltre 1,5 miliardi e incontrato oltre 300 aziende potenziali beneficiarie dello strumento.A questo impegno si aggiunge l’adozione della, una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti. Un altro importante tassello è rappresentato dall’il primo accordo al mondo tra istituzioni finanziarie in materia di climate alignment, rivolto al comparto marittimo.L’impegno di SACE si concretizza nel rispetto di tutti i criteri ESG, non solo quelli ambientali. Sotto il profiloè da segnalare l'attenzione alle tematiche, nell’ambito delle quali è stata varata una Policy specifica a ottobre 2020, che prevede un piano di interventi per valorizzare tutte le dimensioni della diversità e garantire parità di genere, inclusione LGBT+, supporto alla genitorialità, incontro generazionale e interculturale, integrazione dei colleghi con disabilità. Grande attenzione anche strumenti di welfare e work life balance, progetti di reverse-mentoring intergenerazionale, strumenti di supporto psicologico e molte altre iniziative.