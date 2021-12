Telefonica taglierà 2.700 posti di lavoro nel primo trimestre 2022

Telefónica

Telefonica

(Teleborsa) - La compagnia di telecomunicazioni spagnolaha firmato un "Patto sociale per l'occupazione" con i maggiori sindacati che prevede, tra le altre cose, circa. Possono aderire al piano i lavoratori che compiono 55 anni o più nel 2022 e hanno più di 15 anni di esperienza in azienda. Considerando il target di riferimento e le percentuali massime di adesione delle diverse aree, Telefónica stima appunto che vi aderiranno circa 2.700 dipendenti.Il piano di taglio dei posti di lavoro costerà a Telefonica circa 1,5 miliardi di euro, che saranno contabilizzati nel quarto trimestre del 2021 e produrrà, ha affermato la società in un deposito al regolatore del mercato azionario.estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,914 sulla borsa di Madrid e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,944 e successiva a 4,004. Supporto a 3,885.