Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. La seduta, come solito nell'ultima settimana dell'anno, è, con volumi sottili.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,133. L'è sostanzialmente stabile su 1.814,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 76,3 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +137 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,14%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,80% e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,56%. Ancora chiusa la borsa di Londra.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,89%, a 27.473 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.061 punti.In denaro il(+0,83%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,96%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,50%.In luce, con un ampio progresso dell'1,84%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,82%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,76%.del FTSE MidCap,(+4,76%),(+3,23%),(+2,72%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.