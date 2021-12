TXT espande l'offerta Fintech con l'acquisizione di Quence

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -(TXT) ha sottoscritto, in data odierna, il contratto definitivo per l’acquisizione del 100% del capitale della società Quence. TXT ne consoliderà i risultati nella propria divisione Fintech a partire dal 1° gennaio 2022.Con l'acquisizione di Quence - si legge in una nota -. In linea con le recenti operazioni straordinarie Novigo e LBA, l’operazione straordinaria Quence ha l'e acquisire quote di mercato in settori già presidiati; nel caso della neoacquisita Quence, si rafforza il segmento dell'ingegneria del software con servizi specializzati di SW Application Lifecycle Management (ALM), SW Quality Assurance & Testing e Data Intelligence, forniti ad un portafoglio clienti prestigioso attivo nel settore finanziario, bancario e assicurativo.

L'operazione di acquisizione di Quence è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.Ilè stato convenuto tra le parti in 2 milioni di euro pagati al closing, di cui 1,4 milioni (70%) pagati per cassa e 0,6 milioni (30%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT cedute al prezzo di mercato risultante alla chiusura della giornata di borsa antecedente la data del closing.Ladi Quence che risulterà al 31 dicembre 2021 sarà regolata parzialmente in denaro e parzialmente in azioni ordinarie TXT nelle medesime proporzioni applicate al pagamento dell'Enterprise Value.di continuare il piano di M&A con il consolidamento di nuove tecnologie, competenze specializzate ed eccellenze in mercati già proprietari o attigui rispetto agli attuali, con obiettivi di crescita ambiziosi.