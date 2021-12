Anas, bandi da 395 milioni per "Orte Mestre" e "Grosseto Fano"

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno di(Gruppo FS Italiane) nell’aumentare ladella propria rete con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di due bandi di gara per un valore complessivo a base di gara di oltreIn particolare, 250 milioni di euro saranno destinati a lavori di potenziamento e riqualificazione dell’itinerario E45 “” e più di 145 milioni di euro per lavori di adeguamento del tratto a quattro corsie fra- Lotto 9 e il relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera per l’itinerario della Grosseto – Fano (E78). L’opera è oggetto di commissariamento in base al DPCM del 16 aprile 2021.Per quanto riguarda gli investimenti sulla E45, prendono il via per la prima volta i cosiddetti ‘’ che prevedono l’esecuzione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza di tratte complesse. In particolare, l’Accordo quadro per itinerari individua una serie articolata di interventi manutentivi e li accorpa per tratte omogenee, per conseguire una maggiore produzione di lavori e una migliore organizzazione dei cantieri, ottenendo, nel contempo, la riduzione degli impatti sulla viabilità.Nel dettaglio, i lavori die messa in sicurezza dell’itinerario E45, nelle tratte umbra ed Emiliano-romagnola, riguarderanno il risanamento profondo delle pavimentazioni, la manutenzione programmata di ponti e viadotti, nonché l’installazione di nuove barriere di sicurezza, laterali e spartitraffico. I lavori deldellaconsisteranno invece nell’adeguamento a quattro corsie della SS223 “di Paganico” per un tratto di 11,8 km compreso tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena, mediante la realizzazione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente. L’intervento comprende anche la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, tre svincoli a livelli sfalsati, oltre all’adeguamento della carreggiata esistente. Le opere d’arte principali consistono in due viadotti (Merse e Ornate), quattro cavalcavia e tre sottovia. Sono previste inoltre opere d’arte minori, tra cui opere di attraversamento idraulico, impianti di illuminazione, segnaletica, barriere di sicurezza e antirumore, nonché opere di sostegno.