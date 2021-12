BE anticipa acquisizione 100% di FIMAS Consulting

Be Shaping The Future

(Teleborsa) -(BE) ha perfezionato l'acquisizione del rimanente 10% del capitale sociale di FIMAS Consulting GmbH, società basata a Francoforte specializzata nei servizi di consulenza business ed IT rivolti agli istituti finanziari, principalmente appartenenti ai settori degli Stock Exchange e del Capital Market.La residua quota di FIMAS era sin qui detenuta dal socio fondatore originario della società, da cui BE ha acquisito il 60% nel 2017 ed unulteriore 30% nel secondo trimestre del 2021.L’accordo - spiega una nota - anticipa di circa due anni l’ultimo step relativo al 10% delle quote rimanenti, previsto originariamente al termine dell’esercizio 2023, e sottintende alla volontà del Gruppo di dare forte impulso alla razionalizzazione e al consolidamento della presenza in Germania, dove BE ha quattro subsidiaries per un volume di affari complessivo di circa 50 milioni di euro e una forza lavoro di circa 350 risorse alla fine del 2021.Ilper il trasferimento delle azioni ammonta a 0,56 milioni di euro, a fronte di un EBIT medio conseguito dalla società negli esercizi 2020 e 2021 (forecast) pari a 1,4 milioni di euro. Il prezzo del precedente 30% acquisito a maggio 2021 era stato pari a 1,157 milioni di euro (comprensivo di dividendi) a fronte di un EBIT medio degli anni dal 2017 al 2020 pari a 0,964 milioni di euro.I piani del Gruppo prevedono, in conseguenza di tale acquisto, la fusione di FIMAS Consulting con Be Shaping The Future GmbH, societàoperativa a Monaco di Baviera e già detenuta al 100% dal Gruppo BE. L’operazione, pianificata per il primo trimestre del 2022, darà vita ad un player con una forza lavoro di circa 240 risorse, il cui obiettivo è superare i 40 milioni di euro di volume di affari nel 2022.