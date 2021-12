Cambia la quarantena, le nuove regole

(Teleborsa) - Cambiano le regole della quarantena nel nostro Paese, con l'obiettivo diil Paese. Nel corso dellache si è protratta per quasi due ore sono state ipotizzatelo spiegano fonti di Palazzo Chigi mentre il Consiglio dei Ministri è ancora in corso.Per i, prima categoria, continueranno a vigere le attuali regole (quarantena di 10 giorni); per le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni, seconda categoria, lae sarà richiesto al termine di questo periodo un tampone con esito negativo. Infine la terza categoria include persone con dose booster o con Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni, per le qualie, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l'effettuazione di un tampone con esito negativo. La decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche,Dovrebbe essere questo ilsintetizzato dal Governo.

Non dovrebbe essere passato invece l'obbligo disecondo quanto si apprende la misura alla fine non sarebbe passata in scia a dubbi sollevati dalla Lega. Nel corso della riunione il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estendere l'obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un "obbligo vaccinale" per i lavoratori, il ragionamento, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino ed elencare iL'Ue, intanto, continua a "n particolare riguardo alla proporzionalità" delle misure e quando i dati su Omicron saranno completi "sLo spiega all'Ansa un portavoce della Commissione Ue dopo che la Finlandia ha imposto il divieto di ingresso agli stranieri non vaccinati. "E' importante che ci sia coordinamento sulle misure. I nostri obiettivi restano proteggere la salute, facilitare una libera e sicura circolazione e assicurare il funzionamento del mercato interno", si spiega dall'Ue.