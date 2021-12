Covid, oggi il parere del Cts sulla riduzione della quarantena dopo la terza dose

(Teleborsa) - Il parere delsulla possibilità di ridurre le giornate diper le persone che hanno già ricevuto laè atteso per oggi. I due milioni e mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al Covid, hanno infatti aperto all'interno del confronto tra governo e le Regioni un dibattito circa l'ipotesi di un accorciamento dellaper evitare la paralisi delle attività produttive. La soluzione che si è fatta avanti è quella di ridurre, da inizio gennaio, l'isolamento dei contatti a 3-5 giorni per chi abbia ricevuto la dose "booster".In particolare, sono due giorni che Palazzo Chigi ha avviato un'attenta riflessione sulla quarantena. Le, è stato sottolineato, non tengono conto della terza dose e della. La parola passa ora agli scienziati del Cts che saranno chiamati a fare una valutazione e a mettere sul tavolo una possibile modifica, prima di qualsiasi altra considerazione ufficiale. Gli scienziati sono stati chiamati a valutare se sia possibile modificare lesulla base dell’andamento della curva epidemiologica e dei tamponi effettuati fino a mercoledì 29 dicembre. Tutto questo per avere una base di dati tale da poterne discutere nel corso delche, verosimilmente, dovrebbe svolgersi giovedì 30 dicembre. Eventuali nuove misure dovranno comunque essere valutate dall’intera maggioranza.A favore della riduzione si è già espresso il sottosegretario alla Salute,: "per chi ha il booster si può prevedere una quarantena inferiore ai sette giorni". "Per chi non è vaccinato la quarantena è di 10 giorni. Per chi ha già fatto due dosi è di 7. Non saremmo credibili nell’invitare a fare il richiamo se non fossimo convinti che il booster dà una maggiore protezione - ha aggiunto - I contagi aumentano ma le conseguenze sono meno gravi. E gli scienziati ci dicono che è minore anche la possibilità di morire o finire in terapia intensiva, ma anche di contrarre la malattia. E poi i dati vanno letti bene".Più cauto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale: "la riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati con l'Istituito Superiore di Sanità stanno studiando, le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo cosa mettere in campo".