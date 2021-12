Debole il mercato di Tokyo con il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, dopo che i mercati americani hanno archiviato la sessione con segni contrastanti e con gli investitori attenti ai dati sul coronavirus e all'avanzata di Omicron.L'indice giapponeselima lo 0,56%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,07%.In rosso(-1,04%); sulla stessa tendenza, in discesa(-0,85%).Consolida i livelli della vigilia(-0,03%); positivo(+1,23%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,07%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.