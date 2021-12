ERG, avviati tre parchi eolici in Regno Unito e Francia

ERG

(Teleborsa) -ha avviato i primi due parchi eolici, con una capacità rispettivamente di 23,5 MW e 46,8 MW, per un totale di 70,3 MW.A questi si aggiunge la messa in esercizio delper 7 MW. Il progetto è l’estensione del Parc Eolien Vallée de l’Aa2 da 13,2 MW avviato dal Gruppo a fine 2018.I parchi, sviluppati e costruiti internamente, avranno una produzione complessiva a regime di circa 268 GWh l’anno, consentendo di evitare l’emissione di 130.000 tonnellate di CO2 ogni anno., ha commentato: ", che daranno il loro pieno contributo nel 2022. Francia e Regno Unito sono mercati prioritari per la strategia di diversificazione geografica con cui".