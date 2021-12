Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

Tesla

Apple

Alibaba

Weibo

Cal-Maine Foods

FuelCell Energy

Victoria’s Secret

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in maniera contrastata (Dow Jones sopra la parità, Nasdaq e S&P 500 in rosso), i futures dei tre principali indici indicano che, con il rally di fine anno che ha perso un po' di slancio. Gli investitori, che si trovano anche ad aggiustare i portafogli in vista della fine del 2021, continuano ae delle conseguenti restrizioni. In questi giorni i mercati sono in uno dei periodi stagionalmente forti, chiamato anche Santa Claus Rally: secondo i dati di CFRA Research, l'S&P 500 è aumentato in media dell'1,3% negli ultimi 5 giorni di negoziazione dell'anno e nei primi due giorni del nuovo anno dal 1969 ad oggi.Il contratto sulè invariato a quota 36.394 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,06% a 4.787 punti. Il derivato sulsegna un +0,09% a 16.502 punti.Sul, dopo l'apertura della borsa l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR) diffonde l'indicatore della vendita di case in corso, mentre l'EIA (Energy Information Administration) pubblica i dati sulle scorte settimanali in barili in giacenza presso le imprese USA.Tra ici sono(Musk ha venduto altre 934.090 azioni ed esercitato opzioni), ci sono problemi in uno stabilimento indiano dove si produce l'Iphone),(secondo indiscrezioni, starebbe considerando la vendita di una quota in),(trimestrali deludenti) e(piano di buyback).